Thyssen | in carcere il manager Hesphenhann Boccuzzi | “Non è vendetta”

... sul suo profilo Facebook, Antonio Boccuzzi, l'operaio della Thyssenkrupp di Torino scampato alla strage, commentando la notizia, riportata sui quotidiani tedeschi, dell'entrata indel ...Espenhahn in- Harald Espenhahn, ex amministratore delegato della Thyssenkrupp, è entrato ina seguito della tragedia che nel 2007 ha causato la morte di sette operai nello ...Espenhahn è stato giudicato colpevole in un processo in Italia nel 2016 e il tribunale di Torino gli aveva inflitto una pena di nove anni e otto mesi di. ROGOTORINO: 9 ANNI E 8 MESI ...

Thyssen, Espenhahn in carcere dopo 15 anni. Boccuzzi: “Non è vendetta” La Repubblica

Impossibile dimenticare la tragedia della Thyssenkrupp di Tornino. A 16 anni dal terribile rogo, l'ex dirigente Espenhahn entra in carcere ...Il caso Thyssenkrupp torna alla ribalta: il manager tedesco Harald Espenhahn si trova infatti in carcere in Germania dal 10 agosto: sconterà la pena in semilibertà, andando solo a dormire in prigione.