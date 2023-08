Terremoto ai Campi Flegrei | paura anche a Napoli

oggi a Napoli: serie di scosse, la più forte di magnitudo 3.3 aiFlegrei: gente in strada Tre scosse dineiFlegrei questa mattina. Tra le 6.20 e le 6.22 movimenti sismici di magnitudo 2.5 e profondità 1.2 km, di 3.3 a profondità di 2 km, e di magnitudo 2.8 e profondità 1.6 km, secondo ...Una sequenza di scosse dimolto forti si sono verificate stamattina neiFlegrei . Tanta paura tra la popolazione, svegliata nel sonno dal tremore, durato diversi secondi. In tanti sono scesi in strada. La ...Le scosse diregistrate questa mattina aiFlegrei, Napoli, non hanno provocato nessun danno . Lo comunica la Protezione Civile. 'In seguito alregistrato questa mattina ai ...

Terremoto a Napoli: cinque scosse, sciame sismico sui Campi Flegrei Open

Nuova sequenza sismica in corso nei Campi Flegrei. L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato dalle prime ore di questa giornata più di dieci scosse, la più intensa alle 6:18 delle ...La telecamera di sorveglianza di un appartamento privato ha ripreso la violenta oscillazione durante uno degli episodi dello sciame sismico ...