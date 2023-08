Terremoto a Napoli | registrata scossa di magnitudo 2 8

Una scossa didi magnitudo 2.8 è stata registrata alle 6.22 di questa mattina nella zona dei Campi Flegrei, in provincia di. Secondo i dati dell'Ingv, l'istituto nazionale di Geofisica e ...Un nuovosi è registrato nelle scorse ore nell'area dei Campi Flegrei. Segue lo sciame sismico che ... è stato nei pressi dell'Accademia Aeronautica su via. Il Comune di Pozzuoli ha ...Gravina , probabilmente imbeccato dai suoi legali, fa leva su due particolari: l'assenza di un patto di non concorrenza (l'Italia, differenza di un club, non si pone come rivale del) e la ...

Terremoto oggi a Napoli: serie di scosse, la più forte di magnitudo 2.8 ai Campi Flegrei: gente in strada Fanpage.it

Terremoto a Napoli. L’evento sismico è stato registrato questa mattina alle 6.09 ai Campi Flegrei dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, con magnitudo 3.1. paura tra i cittadini che ...Una serie di scosse di terremoto è stata registrata a Napoli nella mattinata di oggi, venerdì 18 agosto. Una notte movimentata nella zona dei Campi Flegrei dove è stato registrato un vero e proprio ...