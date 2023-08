Terremoto a Napoli e Campi Flegrei oggi | «Sciame con oltre 50 scosse | a luglio aumentata la velocità del bradisismo»

(Di venerdì 18 agosto 2023) «C'è unosismico in atto neiiniziato alle ore 1,57 di questa notte dove abbiamo registrato, finora, in totale50 eventi sismici con magnitudo...

Dal Comune diassicurano che la situazione continuerà ad essere monitorata nelle prossime ore ...Ilè stato avvertito anche nei centri vicini a Pozzuoli e molte persone si sono riversate in strada per la paura. Sono in corso le verifiche della protezione civili, in collaborazione con l'...ai Campi Flegrei avvertito a: parla il sindaco di Pozzuoli La prima scossa, di magnitudo 2.0, si è verificata intorno alle ore 1:58, seguita subito dopo (alle 2:01) da un'altra di 2.

Terremoto a Napoli: cinque scosse, sciame sismico sui Campi Flegrei Open

(ANSA) - NAPOLI, 18 AGO - Sono sette le scosse di magnitudo 2 o superiori verificatesi durante la notte e stamani nella zona dei Campi Flegrei: quella di intensità maggiore è stata di magnitudo 3.6 ed ...NAPOLI - Sono sette le scosse di magnitudo 2 o superiori verificatesi durante la notte e questa mattina nella zona dei Campi Flegrei: quella di intensità ...