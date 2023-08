Terremoti a ripetizione nell’area flegrea Trema anche Napoli Cresce la paura | ma l’esperto | Normale attività sismica

(Di venerdì 18 agosto 2023) Uno sciame sismico è in corsodei Campi Flegrei, nel napoletano, a partire dalla notte. Tra l’1:57, ora della prima scossa, e le 6, sono stati rilevati dall’Ingv 35con magnitudo compresa tra 0 e 2.5. A seguire altri tre eventi sismici di magnitudo più forte – 2.5 alle 6:20, 3.3 alle 6:18 e 2.8 alle 6:22 – tutti localizzati in zona Solfatara-Pisciarelli a una profondità di circa 2 chilometri. Le scosse sono state avvertite dalla popolazione di Pozzuoli, degli altri comuni dell’areae della zona occidentale di. “L’amministrazione comunale insieme alla Protezione civile di Pozzuoli ha subito preso contatti con l’Osservatorio Vesuviano e segue da vicino l’evolversi della sequenzain atto”, fa sapere il sindaco di Pozzuoli Luigi Manzoni, rivolgendosi poi ...

Terremoti a ripetizione nell'area flegrea. Trema anche Napoli ... Il Denaro

