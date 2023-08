Tennis | lo strano caso di Holger Rune | non vince una partita da oltre un mese e sarà n 4 del mondo!

Leggi su oasport

(Di venerdì 18 agosto 2023) I giochi del ranking ATP. La domanda è la seguente: come ha fatto, che nonunada une mezzo, a scalare la classifica e diventare da lunedì n.4 del mondo? La risposta è nel meccanismo delle scadenze della graduatoria del, in cui a pagare dazio sono stati prima il norvegese Casper Ruud e poi il greco Stefanos Tsitsipas. Lo scandinavo difendeva la scorsa settimana i punti della semifinale della Canadian Open. L’uscita di scena prima del tempo negli ottavi di finale contro Alejandro Davidovick Fokina quest’anno ha consentito adi effettuare il primo passo, non avendo alcun risultato utile nel 2022 e non risentendo quindi del ko contro l’americano Marcos Giron. La storia si è ripetuta a Cincinnati con Tsitsipas, che l’anno passato ...