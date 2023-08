Temptation Island Winter | colpo di scena alla conduzione | l’idea di Maria De Filippi

(Di venerdì 18 agosto 2023)Desta considerando una scelta inusuale per ladell’edizione invernale di. Filippo Bisciglia è ancora in lizza, ma una novità ha sconvolto tutti. L’ex showgirl Ilary Blasi potrebbe diventare il volto del reality delle tentazioni.è stata accolta con sorpresa, ma sembra che le riunioni abbiano già una data: il 20 agosto. Ecco cosa sappiamo finora., cambio della guardia? Se Filippo Bisciglia ha condotto con successo diverse edizioni estive di, l’edizione invernale sembra richiedere un tocco fresco. Ed è qui che entra in gioco Ilary Blasi, nota per il suo spirito ...

Ilary Blasi potrebbe presto tornare in televisione. Stando a quanto scrive il settimanale Nuovo Tv l'ex moglie di Francesco Totti sarebbe in lizza per condurre la nuova edizione di, quella invernale che dovrebbe andare in onda su Canale 5 nei mesi più freddi. Sembra che Maria De Filippi , produttrice del format, abbia pensato alla Blasi pure in virtù delle ...... una ex concorrente dell'edizione del 2020 di. Stando alle stories pubblicate dagli esperti di gossip pare che i due non si stiano solo conoscendo ma che ci sia qualcosa di più ...... a cominciare dai concorrenti che entreranno nella casa più spiata d'Italia! Grande Fratello, un ex concorrente ditra i prossimi vip Il reality, che secondo le ultime news ...

Grande Fratello, un ex concorrente di Temptation Island tra i prossimi vipponi Ecco cosa sappiamo! ComingSoon.it

Su Instagram Daniele De Bosis si è lasciato andare a un lungo sfogo dopo Temptation Island. Frecciatine all'ex VittoriaSi rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...