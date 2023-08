Telese Terme tra le mete preferite dell’estate | Caporaso | “Lavoreremo per consolidare il successo”

(Di venerdì 18 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNell’estate in cui torna il turismo dei grandi numeri in Italia anchefa registrare un importante incremento delle presenze. “è una dellequando si parla di turismo di prossimità, capace di intercettare il gradimento di tanti campani che hanno deciso di trascorrere l’estate non molto distante dalle proprie aree di residenza – afferma il sindaco di, Giovanni-. Qui trovano un ambiente accogliente, dove natura, paesaggio, enogastronomia ed eventi rappresentano un mix di grande attrattività. Anche i costi risultano ancora accessibili rispetto agli aumenti esagerati denunciati in molte parti d’Italia”. Da sempre le aree interne faticano a elaborare una offerta turistica capace di competere con ...

Nei comuni di, San Salvatore Telesino, Guardia Sanframondi, Morcone e Pontelandolfo sono state elevate numerose sanzioni amministrativa al Codice della Strada per veicolo sprovvisto di ...Dopo gli interventi è stata celebrata la santa messa e al termine è stato piantato un albero contro ogni forma di violenza da parte dei ragazzi e dalle ragazze dello Yoshitake Karate di...

