Tedesco muore dissanguato | giallo a Casalnuovo Gli inquirenti | Si è scagliato contro una porta a vetri

(Di venerdì 18 agosto 2023) Il cadavere di un 27enne di origini tedesche è stato trovato nella serata di ieri adi Napoli, in via Dante Alighieri, dai carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna e della tenenza di. Il corpo si trovava all’interno di un giardino privato di un’abitazione e presentava una ferita al braccio sinistro verosimilmente provocata dal vetro di unacui si sarebbe. Le indagini sono in corso, ma per il momento si escluderebbe il coinvolgimento di terzi nella sua morte. La salma sarà sottoposta ad autopsia. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

E sempre a giugno è morto all'ospedale di Borgo Trento a Verona un bambinodi 3 anni ricoverato d'urgenza dopo essere caduto in una piscina a Lazise. Alla fine di maggio morì annegato in una ...E sempre a giugno è morto all'ospedale di Borgo Trento a Verona un bambinodi 3 anni ricoverato d'urgenza dopo essere caduto in una piscina a Lazise. Alla fine di maggio morì annegato in una ...E sempre a giugno è morto all'ospedale di Borgo Trento a Verona un bambinodi 3 anni ricoverato d'urgenza dopo essere caduto in una piscina a Lazise. Alla fine di maggio morì annegato in una ...

Tedesco muore dissanguato, giallo a Casalnuovo. Gli inquirenti: Si ... Il Denaro

Il cadavere di un 27enne di origini tedesche è stato trovato nella serata di ieri a Casalnuovo di Napoli, in via Dante Alighieri, dai carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna e della ...Un bambino di 8 anni è morto nelle Terme di Cretone, in provincia di Roma, risucchiato da una vasca mentre erano in corso dei lavori di pulizia. Il piccolo era con i genitori che sarebbero sotto choc.