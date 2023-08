Tassa banche | MEF | inviata richiesta di parere alla BCE il 10 08

(Di venerdì 18 agosto 2023) Il ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti ha fatto sapere di aver inviatopresidente della BCE Christine Lagarde il 10 agosto , data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ladi "valutazioni di competenza della Banca Centrale europea" in relazionedisposizione di materia di prelievo straordinario alleprevisto dall'articolo 26 ...

... data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, la richiesta di "valutazioni di competenza della Banca Centrale europea" in relazione alla disposizione di materia di prelievo straordinario alle...La Banca Centrale Europea ( BCE ) sta predisponendo una lettera da inviare all'Italia con il proprio parere sullaper gli extraprofitti dellee, in base alle anticipazioni, Francoforte Christine Lagarde esprimerà critiche sulla norma italiana.extraprofitti mette a rischio conti e credito 10 ...Vendite sulle( - 1,2%) e sulle assicurazioni ( - 1,1%), con la Bce pronta a inviare una lettera al governo italiano con la quale esprime la propria posizione sul tema dellasugli ...

MILANO (Reuters) - La Bce è pronta a mandare una lettera al governo italiano sul decreto di tassazione straordinaria sugli extraprofitti delle banche, criticando il merito e il metodo per la mancata c ...La Banca Centrale Europea interviene nel dibattito sulla tassa degli extraprofitti imposta alle banche dal Governo, con un parere legale: le anticipazioni.