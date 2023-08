Taranto | donna morta trovata in casa | aveva ferite sul corpo | che era già in decomposizione

(Di venerdì 18 agosto 2023) Ungià in stato di. È giallo a, dove è stato ritrovato il cadavere di unadi 62 anni in un appartamento di via Orsini, nel rione Tamburi. Ilgiaceva senza vita nel bagno, seduta sul water, con alcuni segni simili ala cui origine resta da essere accertata. Alcuni vicini si sono allarmati per la presenza di uno strano odore proveniente dall’abitazione della, della quale da giorni non sino notizie. Sono stati chiamati i Vigili del fuoco, che hanno forzato la porta d’ingresso e si sono imbattuti nella macabra scoperta. Sul posto anche polizia, medico legale e scientifica per rimuovere iled effettuare i rilievi necessari ad accertare le cause della morte, che secondo le ...

... a. Laha già incontrato e allattato il bambino e potrà continuare a farlo in attesa delle decisioni del Tribunale per i minorenni sull'affidamento. La 24enne, rintracciata dalla ...... angoscia e isolamento Cronaca [ 13/05/2023 ] Scontro frontale, gravissima una. Ferita anche ... dopo Accardi ecco Forte, retroguardia blindata Sport [ 18/08/2023 ], operazione esuberi: ...E' mistero per ora sulla morte di unadi 62 anni a. Il rinvenimento del cadavere risale alle scorse ore in un appartamento di via Orsini nel quartiere Tamburi. Non ancora accertate al momento le cause del decesso. La...

AGI - E' mistero per ora sulla morte di una donna di 62 anni a Taranto. Il rinvenimento del suo corpo senza vita risale alle scorse ore in un appartamento di via Orsini nel quartiere Tamburi. Non ...Era in stato di decomposizione il cadavere di una donna di 62 anni trovato nella tarda serata di ieri a Taranto, nel rione Tamburi. Stando a quanto si ...