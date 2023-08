Tappinara | il significato del termine in siciliano

Leggi su cultweb

(Di venerdì 18 agosto 2023)è uninche indica una donna che fa uso delle “tappine”, ovvero delle ciabatte. Nel corso del tempo, però, illetterale delè stato posto in secondo piano per indicare una donna dai facili costumi, sinonimo di passeggiatrice. La parola può anche significare fabbricatrice di pianelle e, in questo caso, sempre in senso metaforico, colei che sparge qua e là maldicenze, ossia pettegola. Il”, quindi, indica una donna di facili costumi in dialetto. “” viene da “tappina”, che vuol dire ciabatta/pianella. “” ha unpiù benevolo (ovvero pettegola) e uno più offensivo (ovvero, donna di facili costumi). E in ...