Tanganga | niente Inter? Vicino a firmare con un altro club

Leggi su inter-news

(Di venerdì 18 agosto 2023) Il nome diresta caldo per la difesa dell’, sebbene i nerazzurri nelle ultime ore stiano puntando con più forza a Benjamin Pavard del Bayern Monaco. Secondo il Daily Express, inoltre, il difensore del Tottenham èa un. ALTERNATIVA –potrebbe non finire all’. Queste le ultime notizie che arrivano dall’Inghilterra, secondo le quali il difensore del Tottenham è in procinto di passare in prestito al Luton Town. I nerazzurri nelle ultime ore hanno mollato questa pista, puntando con decisione su Benjamin Pavard del Bayern Monaco. Se entrambi gli affari dovessero saltare, però, i nerazzurri riproveranno a prenderein prestito.-News - Ultime notizie e calciomercato ...