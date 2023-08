Summer Festival | il ricco weekend aspettando Carl Brave

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 18 agosto 2023) Tempo di lettura: 3 minutiAvellino si veste di cultura, musica e divertimento in occasione del18-20 agosto dell’Avellino. L’evento più atteso è il concerto dia Valle, sabato 19 agosto. Il live si terrà in Piazza Don Giuseppe Morosini e sarà ad ingresso gratuito, come tutti gli eventi del cartellone estivo. Rapper, cantautore e produttore, autore di grandi successi come “Makumba”, “Posso” e “Fotografia”, la discografia diè costituita da tre album in studio, due EP, oltre venti singoli, altrettanti video musicali e numerose collaborazioni pubblicati a partire dal 2018, anno in cui si è separato dal duox Franco126. Non solo, però, ...