Stupro di gruppo a Palermo | violentata a turno da sette ragazzi | arrestato anche un minorenne

Quella sera di metà settembre 2018 la ragazza, che aveva fumato cannabis e bevuto anche sotto la spinta del, fu costretta ad avere un rapporto sessuale da tre compagni di classe durante una ...Due praticano sesso dicon un'amica ubriaca, di fronte agli altri. Lei aveva già avuto rapporti con uno, sempre coram populo . Oggi, i due vengono assolti dall'accusa di, dovuta all'...Hanno già acceso la polemica, anche politica, le motivazioni con cui il giudice per l'udienza preliminare del tribunale di Firenze ha assolto due giovani dall'accusa didinei confronti ...

Violenza sessuale di gruppo su una 18enne, assolti perché «hanno frainteso il suo consenso» Corriere

Choc a Palermo. Avrebbero violentato a turno in sette una giovane portata in una zona appartata nel centro di Palermo il 7 luglio scorso. Con questa accusa i militari del nucleo operativo ...Firenze – Desta un forte dibattito, la sentenza che a Firenze assolve gli accusati di uno stupro di gruppo, che nelle motivazioni reca la valutazione di non avere compreso che la ragazza non voleva il ...