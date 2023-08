Strega | i colpi attesi | ora attenzione sull’attacco

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 18 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minutiL’inizio del campionato si avvicina e il Benevento accelera sul fronte mercato. E’ un’estate piena di insidie e ostacoli per il direttore tecnico Carli, che sta chiudendo operazioni importanti per definire l’organico che sarà effettivamente a disposizione di Andreoletti per la prima in casa della Turris in programma domenica 3 settembre. Manca solo l’ufficialità per gli approdi nel Sannio dell’esterno destro Filippo Berra e del centrocampista Davide Agazzi, con due trattative praticamente chiuse già nella giornata di ieri. Carli e Andreoletti sono a caccia anche di un attaccante. Non c’erano stati contatti con il 39enne Piovaccari, che si è accasato infatti alla Cavese in serie D, così come sono state smentite le voci che volevano il club sannita interessato a Magrassi del Cittadella. Il nome caldo su questo fronte potrebbe essere quello del 25enne colombiano ...