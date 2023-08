Streaming in frenata | calano abbonati e ore di visione Colpa di inflazione | contenuti e nuovi social

(Di venerdì 18 agosto 2023) Dopo anni di boom, le piattaformedevono fanno i conti con i primi passi indietro sia per, che per ore di. E' un fenomeno partito già l'anno scorso dagli Stati Uniti, dopo l'abbuffata di sottoscrizioni durante la pandemia, e arrivato anche in Italia, dove inesorabilmente stanno cambiando le abitudini. Un calo fisiologico certo, per un modalità di fruizione che la fa da padrona ormai da tempo, ma - sono convinti gli esperti del settore - a pesare è anche l'che incide sui conti familiari e spinge gli utenti ad orientarsi su forme di...

VEDI ANCHE Nuova Hyundai Santa Fe, segui la world premiere inNuova Hyundai Santa Fe: la ... si segnalano: Forward Collision - Avoidance Assist 2.0 (di emergenza), Lane Following ...Future positivi in Europa e Usa La prospettiva di unadella corsa dei prezzi (previsto +3,3%... Gli investimenti nellohanno finora comportato un passivo di 11 miliardi di dollari. Si ...Rischiavo sempre di cadere , era difficile gestire lae l'ingresso. Il nostro livello non è ... LIVE alle 14 su Sky Sport Summer, Sky Sport MotoGP e insu NOW 1) FRANCESCO BAGNAIA (...

Streaming in frenata, calano abbonati e ore di visione. Colpa di ... Digital-Sat News

Dopo anni di boom, le piattaforme streaming devono fanno i conti con i primi passi indietro sia per abbonati, che per ore di visione. E' un fenomeno partito già l'anno scorso dagli Stati Uniti, dopo l ...A poco più di ventiquattr’ore dall’annuncio del ceo di Tesla e X, Elon Musk, di voler sfidare in un incontro di arti marziali miste l’ad di Meta Mark Zuckerberg, arriva la brusca frenata del patron di ...