Stranger Things | cosa sappiamo dell’ultima stagione

Il veterano di Mad Men Jon Hamm interpreta Roy Tillman, uno sceriffo del Dakota del Nord che è sulle tracce di Dot da anni, mentre Joe Keery () e Sam Spruell ( Doctor Who ) sono ...David Harbour ha confermato di aver letto alcuni script della stagione 5 di, l'ultima della serie creata dai fratelli Duffer. Le riprese dell'ultimo capitolo della storia non sono ancora iniziate a causa degli scioperi degli sceneggiatori e degli attori ...Millie Bobby Brown è pronta ad affrontare futuro. L'attrice 19enne, che per cinque stagioni ha dato il volto a Undici nella serie fantascientifica, ha dichiarato a Women's Wear Daily di essere pronta a lasciarsi alle spalle la serie che l'ha resa famosa. "Penso di essere pronta. È stata un fattore di grandissima importanza per ...

Crede di essere fidanzata con la star di Stranger Things, ma è una truffa: “Per lui ho lasciato mio… Il Fatto Quotidiano

David Harbour e Millie Bobbie Brown Forniscono Anticipazioni sul Finale Strappalacrime della Serie Amata dai Fan, Mentre si Avvicina l'Addio a Hawkins ...Stranger Things 5 uscita rimandata a causa dello sciopero, ma per ingannare l'atteso David Harbour ha condiviso un piccolo spoiler sul gran finale ...