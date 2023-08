Stranger Things 5 | David Harbour svela | So come finisce la serie

(Di venerdì 18 agosto 2023), interprete dello sceriffo Hopper, ha dichiarato che ha letto alcuni script della stagione 5 die safinirà laha confermato di aver letto alcuni script della stagione 5 di, l'ultima dellacreata dai fratelli Duffer. Le riprese dell'ultimo capitolo della storia non sono ancora iniziate a causa degli scioperi degli sceneggiatori e degli attori attualmente in corso negli Stati Uniti. Le dichiarazioni dell'interprete di Hopper L'attore, rispondendo alle domande del podcast Happy Sad Confused, ha spiegato che lui e gli altri membri del cast hanno potuto leggere alcuni script: "Sono ...

Millie Bobby Brown è pronta ad affrontare futuro. L'attrice 19enne, che per cinque stagioni ha dato il volto a Undici nella serie fantascientifica, ha dichiarato a Women's Wear Daily di essere pronta a lasciarsi alle spalle la serie che l'ha resa famosa. "Penso di essere pronta. È stata un fattore di grandissima importanza per ...Ultimo viaggio Hawkins: la quinta e ultima stagione diarriverà più tardi del previsto dopo che lo sciopero degli sceneggiatori ha decretato lo stop delle riprese della serie dei Duffer Brothers . Una lunga attesa potrà davvero prepararci ...

Millie Bobby Brown è pronta ad affrontare futuro. L'attrice 19enne, che per cinque stagioni ha dato il volto a Undici nella serie fantascientifica Stranger Things, ha dichiarato a Women's Wear Daily ...Come anticipato da David Harbour, Stranger Things 5 avrà un finale 'davvero, davvero commovente': preparate i fazzoletti!