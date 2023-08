Stragi ’92 | Colosimo | “Indagine mafia-appalti? Siamo su strada giusta”

(Di venerdì 18 agosto 2023) In merito alle inchieste sulledel 1992 ne ha parlato direttamente la presidente della commissione Anti, Chiara. Quest’ultima ne ha parlato in una intervista al quotidiano “Il Dubbio” La conferma arriva direttamente dalla diretta interessata, ovvero da Chiara. Quest’ultima ha annunciato che la commissione parlamentare Antisi occuperà del filone. In particolar modo nell’ambito di un’inchiesta sulledel 1992. L’esponente di ‘Fratelli d’Italia‘ ne ha parlato in una intervista al quotidiano “Il Dubbio“. Queste sono le parole rilasciate proprio dalla presidente della commissione: “Credo che l’susia la...

...alle spese comuni della collettività un 'pagamento del pizzo' - O come tentare di far passare come espressione di volontà politiche strumentali la ricerca dei veri mandanti delledel- 93 ...... storiche, giudiziarie, sociali, ambientali, ecc., che hanno avuto a che fare con la morte dei nostri cari, con gli eventi tragici e terribili, a cominciare dalledel '' 93, e con i troppi,...Leggi Anche L'omicidio Scopelliti, in un podcast il racconto del delitto che è il prequel delledel 'È in Cassazione che lavora Scopelliti, un magistrato di 56 anni con alle spalle una ...