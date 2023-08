Strage di Vergarolla | 77 anni fa gli italiani massacrati dal dittatore comunista Tito

(Di venerdì 18 agosto 2023) Il 18 agosto del 1946 il marescialloordinò una delle stragi più esecrabili contro gli. A guerra finita e nell’ambito di una persecuzione che vide nelle foibe il punto più drammatico. La guerra era finita da un anno e mezzo. Pola, capoluogo istriano, con i suoi 34mila abitanti (95%), era ancora nostra, ma non lo sarebbe rimasta a lungo. I titini sbranarono gliper confermare questo percorso e, anzi, accelerarne il decorso. Glidi Pola andavano al mare a, una spiaggia disseminata di innocui ordigni anti sommergibili: ci giocavano i bambini, gli adulti li utilizzavano per vari scopi. Qualcuno vi impiantò nuovamente l’innesco, riconvertendoli in macchine di guerra. E 28 di essi si esplosero nel primo pomeriggio del 18 agosto, quando la ...

Ladi, un attentato di cui oggi si commemora il 77/o anniversario, in cui morirono una centinaio di persone, italiane, di cui un terzo bambini, è proprio un tassello chiave del ...È oggi la ricorrenza delladia Pola nella quale persero la vita decine di italiani, ottanta per la precisione, vittime dell'insensato terrorismo comunista, frutto della voglia di annessione della città che ......c'erano almeno 2 mila persone per assistere a gare di nuoto e per fare il bagno quando esplosero una trentina di bombe da tempo lasciate lì, forse innescate apposta per compiere una

Strage di Vergarolla, quella spiaggia a Pola dove 77 anni fa morirono 80 italiani ilgazzettino.it

Il sangue versato a Vergarolla è il sangue di tutti: croati, esuli, italiani rimasti nella ex Jugoslavia, di chi sapeva e tacque, di chi intuiva e urlò senza essere ascoltato. Le storie della guerra ( ...TRIESTE - «È importante ricordare un evento di cui non ero a conoscenza e come me tanti altri cittadini italiani» comincia così Simone Cristicchi, dall'Aquila, ...