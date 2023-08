Stefano Mancuso risponde al Alessandro Baricco | “Gli alberi hanno una funzione terapeutica | fa bene a farsi curare dalle piante”

(Di venerdì 18 agosto 2023) “Adesso mi rimetto in piedi guardandosecolari, che, come miinsegnato Coccia e, sanno vivere meglio di noi”. Così ha scrittonel lungo post pubblicato nei giorni scorsi sui social per aggiornare i suoi lettori sulle sue condizioni di salute. Allo scrittore è stata diagnosticata infatti una leucemia mielomonocitica cronica e ha fatto sapere di essersi sottoposto nelle scorse settimane ad un secondo trapianto di midollo. Per questo adesso argli,pagine di Repubblica, è il botanico, direttore del Laboratorio internazionale di neurobiologia vegetale all’università di Firenze e autore di celebri libri: “Quando si comincia a capire che tutta questa roba verde che ci ...

"Quando si comincia a capire che tutta questa roba verde che ci circonda è vita, risolve i problemi, che ha delle capacità, allora davvero è come se si entrasse in un mondo fatato"., direttore del Laboratorio internazionale di neurobiologia vegetale all'università di Firenze e autore di celebri libri come Plant Revolution, La nazione delle piante o La pianta del ...... Alessandro Baricco ha scelto gli studi del filosofo Emanuele Coccia e del botanico, pionieri di una nuova metafisica della vita, studiosi arditi capaci di domande mai poste prima ..., docente di neurobiologia vegetale , propone da tempo di piantare mille miliardi di alberi, non per risolvere il problema, ma per rallentare il processo e dar tempo alle nostre ...

Stefano Mancuso risponde al Alessandro Baricco: “Gli alberi hanno una funzione terapeutica, fa bene a… Il Fatto Quotidiano

«Per me l’intelligenza è la capacità di risolvere problemi e in questo le piante sono dei geni, incredibilmente più brillanti di noi. Pensi a quanti problemi ha dovuto risolvere uno di quegli alberi ...L’anno scorso, sul comodino accanto al suo letto d’ospedale, c’erano il computer e Il Circolo Pickwick di Dickens, libro del cuore. A luglio, fra le letture che hanno accompagnato le ore lente di un r ...