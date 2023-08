Stazione | doppio furto in albergo | i ladri scappano con l' incasso della tassa di soggiorno

(Di venerdì 18 agosto 2023) La rabbia del titolarestruttura in via degli Orti Oricellari: 'Ricorreremo alla vigilanza privata'

Stazione, doppio furto in albergo: i ladri scappano con l'incasso ... LA NAZIONE

Firenze, 18 agosto 2023 - Doppio furto tra martedì e mercoledì in un albergo nei pressi della stazione, in via degli Orti Oricellari. Il primo episodio risale alla notte tra lunedì e martedì: ignoti ...I due hanno dormito su una piattaforma vietata al pubblico tra il secondo e il terzo piano del monumento. Sfuggiti ai controlli nonostante gli allarmi e i rigidi controlli degli ultimi giorni ...