STATS – Cagliari: Prati è il sesto giocatore più caro che passa dalla Serie C alla A Calcio News 24

Cagliari Ci voleva un Principe Azzurro per risvegliare la bella ... uno di noi secondo Gigi Riva. E’ stat ...Former Roma and Cagliari boss Eusebio Di Francesco now occupies the ... Both clubs had the best defensive records in their respective divisions last season, but Frosinone's stats will be far harder to ...