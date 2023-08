Starfield | Nuovi dettagli su casa | companion e famiglia

Leggi su gamerbrain

(Di venerdì 18 agosto 2023) Nel vasto e misterioso universo di, l’umanità si è diffusa nello spazio come pionieri, esplorando nuove frontiere e cercando di comprendere i segreti dell’universo. Tuttavia, in questo vasto scenario interstellare, c’è un posto che possiamo chiamare “dolce”. Proprio come nelle avventure epiche di The Elder Scrolls e nelle avventure post-apocalittiche di Fallout,offre ai viaggiatori spaziali la possibilità di stabilirsi e acquistare una dimora in ogni città che decidono di visitare.suL’introduzione di questa nuova caratteristica di gioco, che richiama il piacere di decorare e personalizzare il proprio spazio vitale, è una nuova aggiunta affascinante all’universo di Bethesda. Tuttavia, a differenza delle ...