Stallo militare | stallo diplomatico Quali prospettive per il conflitto ucraino?

(Di venerdì 18 agosto 2023) Melitopol è ancora lontana. Così lontana che probabilmente l’impeto della controffensiva si esaurirà prima della sua liberazione. Così dicono alcune fonti dell’apparato di intelligence statunitense, parlando in condizioni di anonimato al Washington Post riguardo a un ipotetico report che starebbe circolando in questi giorni: secondo questo documento le forze armate ucraine, nonostante l’accumulo di riserve realizzato appositamente per sostenere l’azioneattualmente in corso, riusciranno con molta difficoltà a farsi strada attraverso le ben fortificate linee russe, e la loro avanzata terminerà svariate miglia prima di arrivare al centro della città fondata da Caterina II. La situazione sul campo non è effettivamente delle migliori: mentre le truppe di Kyiv combattono duramente nella regione sudorientale del fronte, intorno al centro abitato di Robotyne, più a ...