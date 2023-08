Sport Mediaset 2023 24 | Coppa e Supercoppa Italiana | Champions League | Nazionali e America' s Cup

Leggi su digital-news

(Di venerdì 18 agosto 2023) Anche nella stagioneiva/24è grande protagonista. Tutta laItalia Frecciarossa è in esclusiva assoluta in chiaro sulle reti. Dopo la partenza con i 32esimi di finale,continuerà a trasmettere tutti i match fino alla finale di Roma del 15 maggio 2024.In più, ecco la grande novità della Supercon il formato a quattro squadre (con le semifinali Napoli-Fiorentina e Inter-Lazio) dal 4 all’8 gennaio in Arabia Saudita. Dal 22 agosto arriva l’antipasto dicon le gare dei playoff su Italia 1 (si comincia con Rangers-PSV) e...