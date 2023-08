Gilberto Trambaiollo, di 75 anni, ex assessore di), è morto per choc anafilattico dopo la puntura di un calabrone. L'anziano era nel salotto della propria abitazione quando è stato punto dall'imenottero. Ha fatto solo in tempo ...commenta Shock anafilattico per la puntura di un calabrone : è morto così a) Gilberto Trambaiollo, ex assessore di 75 anni. L'uomo, dopo essere stato punto dall'insetto mentre era nel salotto della propria abitazione, ha accusato un malessere e ha ...La vittima si chiamava Gilberto Trambaiollo, 75 anni, ex assessore di), è morto per choc anafilattico dopo la puntura dell'insetto e avere chiamato il figlio rassicurandolo: 'Ora mi riprendo'

Spilimbergo (Pordenone), punto da un calabrone: 75enne muore per shock anafilattico TGCOM

