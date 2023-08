Spalletti verso la Nazionale | l’annuncio ufficiale forse già domani | ultime news

(Di venerdì 18 agosto 2023) (Adnkronos) – Manca ancora l'ufficialità ma ormai ci siamo: Lucianosarà il prossimo ct dellaitaliana. Sono ore frenetiche a via Allegri per riuscire a chiudere definitivamente con l’ex allenatore del Napoli, scelto oramai da diversi giorni come l’erede designato del dimissionario Roberto Mancini. Oggi, secondo quanto riporta Sky Sport, dovrebbe esserci il confronto risolutivo tra il presidente Gabriele Gravina e l’allenatore toscano, felice di iniziare l'avventura in azzurro anche se ancora scottato dal caso legato alla clausola di 3 milioni di euro che Aurelio De Laurentiis pretende per liberarlo, come da contratto firmato al momento di lasciare il Napoli. La Figc, teoricamente estranea alla vicenda, non lascerà comunque solo il suo Ct e appoggerà la difesa dell’allenatore anche con i propri avvocati. Ovviamente si proverà a ...

e Gravina si stringeranno la mano, se non di persona almeno metaforicamente, e troveranno l'accordo che farà dell'ex Napoli il prossimo Ct. L'assenza di competizioni europee, infine, dovrebbe garantire una strada senza problemi.

