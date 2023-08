Spalletti l' uomo giusto per risollevare l' Italia

(Di venerdì 18 agosto 2023) La scelta della FIGC è caduta sul tecnico campione d', un nome forte, un tecnico appena uscito da una stagione trionfale, chiamato al'dopo gli ultimi risultati non certo ...

La scelta della FIGC è caduta sul tecnico campione d'Italia, un nome forte, un tecnico appena uscito da una stagione trionfale, chiamato a risollevare l'Italia dopo gli ultimi risultati non certo ...Nonostante quindi la querelle con il club partenopeo e con Aurelio De Laurentiis,... Tanti esultano per il nuovo arrivo sulla panchina dell'Italia: 'di carattere…e vincente ...Un assetto quest'ultimo prediletto danelle sue squadre (Perrotta davanti De Rossi e ... permette di liberare, sull'ampiezza di quella corsia, la corsa di Weah, portandogli via l'. E ...

Di Natale su Spalletti: "E' l'uomo giusto per la Nazionale, a Napoli ha raggiunto traguardi con il bel calcio" CalcioNapoli24

Il nuovo trainer della nazionale di calcio atteso da tutto l'ambiente. Ha allenato molto, ma vinto meno. L'Italia cerca con lui di centrare di nuovo ...Alla scoperta dell'allenatore che sa far festa anche da solo. Guidare gli Azzurri è un suo sogno e per l'Italia un'opportunità perfetta, ma dovrà imparare a smussare gli spigoli di un carattere che lo ...