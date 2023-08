Spalletti-Italia | Gravina non rispetta la clausola con il Napoli con il benestare di molti club di serie A e dei media amici

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 18 agosto 2023) Nomina dicome ctnella bufera: la Figc nonlacon il. De Laurentiis infuriato,contro gli azzurri. NOTIZIE CALCIO. La nomina di Lucianocome nuovo commissario tecnico della Nazionalena continua a far discutere. In particolare, è la mancata intesa tra Figc esullarescissoria a generare polemiche. Il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis ha spiegato che al momento dell’addio di, era stata concordata unadi circa 3 milioni in caso il tecnico avesse assunto un nuovo incarico prima di un anno. La Federcalcio guidata da ...