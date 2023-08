Spalletti ct ma la nuova Nazionale potrebbe nascere in tribunale Corsera

(Di venerdì 18 agosto 2023)sarà il ct dellaanche se si potrà finire davanti a un giudice. Scrive il Corriere della Sera: Si registrano piccoli passi avanti tra gli avvocati di Lucianoe quelli del Napoli, anche se resta concreta la prospettiva che lanasca davanti a un giudice per dirimere la questione della clausola tra il tecnico e la sua ex società. Sono le ore decisive per lo sbarco disul pianeta azzurro, quello dell’Italia: 24, al massimo 48 ore, poi la panchina dellasarà del tecnico scudettato. Mentre ci sono da regolare ancora alcune pendenze economiche fra l’allenatore e il Napoli (e qui la clausola non c’entra), il contratto dicon la federazione è praticamente definito anche nei dettagli: un ...

Non so perchéabbia lasciato il Napoli. Io rispetto a voi non mi pongo obiettivi, il mio ... GoalShouter Segui la tua squadra del con laapp GS Scarica ...Ora, 45 giorni dopo l'inizio dellastagione,vuole tornare ad allenare Sì. 12. Può farlo liberamente No. 13. Deve pagare al Napoli la penale prevista dall'accordo Sì. 14. La ...Il 7 luglio 2023 si getta in unaavventura professionale, spostando il suo raggio d'azione ... come ricorderanno tutti, aveva visto la squadra di Lucianosgretolarsi pezzo dopo pezzo ...

La nuova Italia di Spalletti: da Casale a Zaniolo, tutti i nomi Corriere dello Sport

L'Italia pensa già al post Roberto Mancini. Pare che la Federazione abbia già scelto il nuovo commissario tecnico, senza alcun dubbio vero.L’annuncio di Luciano Spalletti nuovo ct della nazionale, previsto per oggi – ma potrebbe slittare a domani -, coincide con l’ottantesimo compleanno di Gianni Rivera, secondo Pallone d’oro della nostr ...