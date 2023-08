Spal | UFFICIALE | preso un difensore argentino

Nel primo impegno stagionale, i trentaduesimi di finale di Coppa Italia, i gialloblù ...dell'Augsburg e per 2 - 0 contro i ciprioti dell'Apollon Limassol e pareggiato per 1 - 1 controe ...Commenta per primo C'è grande entusiasmo a Cagliari per il colpo Matteo Prati , acquistato dallae diventatonelle giornata di ieri. Il centrocampista classe 2003 è approdato in Sardegna a titolo definitvo per una cifra che segna un record per la storia dei trasferimenti diretti ...... le ultime di formazione Un solo dubbio per Maurizio Sarri in vista del debuttodella ... Romagnoli, Casale e Lazzari con l'exche può strappare una maglia da titolare viste le condizioni ...

UFFICIALE: Cagliari, ecco Prati dalla SPAL a titolo definitivo: i dettagli nel comunicato del club TUTTO mercato WEB

La Spal comunica di aver perfezionato il tesseramento del difensore argentino Nahuel Valentini (classe 1988 ex Livorno, Spezia, Ascoli, Padova e Vicenza), che ha sottoscritto un contratto fino al 30 ...C'è grande entusiasmo a Cagliari per il colpo Matteo Prati, acquistato dalla Spal e diventato ufficiale nelle giornata di ieri. Il centrocampista classe 2003 è approdato in Sardegna a titolo definitvo ...