SpaceX di Elon Musk liquida il Bitcoin e la criptovaluta perde ancora valore

(Di venerdì 18 agosto 2023) Mentre i mercati più ampi stanno assistendo a un calo delle vendite a causa dell’indebolimento del dollaro, la svendita di token digitali in mezzo alla scarsa liquidità è continuata senza sosta

...Quella che fino a poche settimane fa sembrava l'ennesimo annuncio senza fondamento del fondatore di Tesla eera diventata un po' più concreta nei giorni scorsi, dopo contatti diretti tra...Proprietario dei satelliti è, la società privata di razzi e veicoli spaziali diMusk.... il servizio introdotto dal proprietario del sito,Musk, come un modo per generare entrate ... Musk, che e' anche CEO di Tesla e, ha acquisito Twitter alla fine dello scorso anno per 44 ...

Asia, le promesse di Pechino non bastano a sostenere i listini cinesi. Le notizie su SpaceX di Elon Musk fanno crollare il Bitcoin Milano Finanza

SpaceX di Elon Musk vende partecipazioni in Bitcoin, rileva un rapporto del Wsj, e la criptovaluta perde valore. Il Bitcoin ha perso il 4,5% a Singapore, realizzando il più grande calo settimanale in ...Le notizie su SpaceX di Elon Musk fanno crollare il Bitcoin Da segnalare, infine, che il Bitcoin continua a scendere (-7,82% a 26.429 dollari) in scia alla notizia che la società tecnologica ...