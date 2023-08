Sorpreso con oltre 1 kg di marijuana in auto | arrestato 30enne di Dragoni

Leggi su casertanotizie

(Di venerdì 18 agosto 2023) Caiazzo. Alla vista dei Carabinieri ha cercato con una manovra repentina di cambiare strada per evitare di essere controllato, ma ha solo insospettito i militari che gli hanno subito intimato l’alt. É accaduto nel tardo pomeriggio di ieri in Piazza Porta Vetere a Caiazzo, in provincia di Caserta, dove i carabinieri della Stazione di Ruviano stavano eseguendo un posto di controllo. Il trentenne di, in transito a bordo dell’vettura in uso, dopo essere stato fermato e sottoposto a perquisizione personale e veicolare, è stato trovato in possesso di una busta in plastica contente1 chilogrammo die 3 involucri, avvolti in carta stagnola, contenenti circa 300 g. di hashish. Lo stupefacente era stato occultato dietro il sedile del conducente. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro. L’uomo, ...