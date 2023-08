“Sono ca** miei” Andrea Zelletta furioso | c’entra la figlia Ginevra | “Ora vi mando a cac**”

(Di venerdì 18 agosto 2023) Scoppia la polemica sue Natalia Paragoni, dopo la decisione presa sulla. La piccola non ha ancora compiuto un mese e sta già facendo discutere, a causa dei suoi genitori. Ma lui non è rimasto in silenzio e ha reagito malamente a questo hater, che l’aveva contattato in privato. Ha reso pubblico quel messaggio e ha scritto una didascalia molto dura. E chissà se agli odiatori della rete se la sentiranno di scrivergli altro. Non è la prima volta chee Natalia Paragoni siano criticati per la. Lui era stato contestato per la lontananza dalla neonata e poi aveva risposto: “A tutti quelli che amano spararezate dico: secondo voi è facile allontanarsi dalla propria ...

Le prossime elezioni europee -va sans dire - saranno un appuntamento molto delicato non solo ... la data Da quandostate istituite nel 1979, quelle del 2024 saranno le decime elezioni europee ...Le 12 città più inclini a un tradimento, in ordine di 'fedelta',le seguenti: Catania, Cagliari, Roma, Firenze,Taranto, Palermo, Foggia, Brindisi, Rovigo, Ferrara, Bologna, Milano. La Valle d'...' Saran pure**i miei di come voglio pubblicare le foto di mia figlia O le devo chiedere il ... Anche in questo caso, nonmancate critiche sul web nei suoi confronti per il suo essere lontano ...

Mezzoldo - Cà San Marco: ci sono le firme di Alex Baldaccini e ... Corsa in montagna

Due baristi e un addetto alla sicurezza sono stati aggrediti al Neo Club, la gestione estiva della discoteca Numa. I fatti risalgono alla notte tra il 22 e il 23 luglio, quando un gruppo di bikers ...Che ca**o ci tornavo a fare in quel posto dove ero nata ... rimasta in quella cittadina del sud della Francia ma era salita con noi sulla Peugeot. Beh, mi sono presa il mio tempo, come quando leggi un ...