Sono 20 euro a a testa | poi la scelta choc | figuraccia davanti a tutti

(Di venerdì 18 agosto 2023) Leonardo Pieraccioni nel suo film d'esordio “I Laureati” chiude la storia con una fuga da un ristorante il cui conto viene giudicato eccessivo, truffando il cameriere con la scusa di una finta corsa tra amici. Chi arriva ultimo, paga. E invece se ne vanno via, con tanto di gesto dell'ombrello rivolto al povero cameriere. Dalla finzione alla realtà, questa volta la scena si è ripetuta davvero e in Albania, dove alcuni turisti italiani hanno ben pensato di farsi riconoscere e fare i furbetti. Il tutto accade in un locale di Berat, città famosa per il suo centro storico ricco di monumenti. Dopo aver fatto addirittura i complimenti al personale per la qualità del cibo e per il servizio offerto, arriva il colpo didi questi turisti che vanno via senza pagare e dileguandosi a gran velocità tra i vicoli del centro storico. La vicenda sta creando ...

... che facendo parte di una commissione che deve decidere di tagliare i fuori ruolo, non...secondo cui dei 411 milioni destinati all'edilizia giudiziaria non sarebbe stato utilizzato nemmeno un...Per riproporre lo sconto sulle accise dei carburanti fatto dal governo Draghi "dovremmo trovare in altro modo, con altre tasse, 12 mldl'anno cheben più di quanto è costato il reddito di cittadinanza". Lo ha detto il ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, intervistato ad Agiorà su Rai 3. In Italia, ha ...Ma le cause che stanno mettendo in difficoltà la macchina dell'accoglienza nonda ricondurre ... il Viminale ha deciso di fare scendere la quota di pagamento per ogni migrante da 35 a 26. ...

Multe: ad Arezzo incassati 3,8 milioni di euro LA NAZIONE

Non solo: i ricercatori sono riusciti a trovare una via per manipolare i popup ... la nuova action cam con molte funzionalità, a partire da 429 euro 27 LUG Annunciato lo sviluppo dell'obiettivo Tamron ...Rispondi al sondaggio di Money.it: visti i rincari degli ultimi giorni, riuscirà il governo Meloni a fronteggiare l'aumento del costo della benzina nel nostro Paese