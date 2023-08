SKY- Spalletti ct Italia | firmato senza pagare clausola Napoli | De Laurentiis pronto alla battaglia legale

(Di venerdì 18 agosto 2023)hacon la Figc per fare il ct dell’i 3 milioni dellacon il: Dea fargli causa. NOTIZIE CALCIO. Lucianohacon la Figc diventando il nuovo commissario tecnico della Nazionalena, maladi 3 milioni pretesa daldopo l’addio del tecnico un anno fa. Secondo quanto riferisce Sky Sport, il presidente azzurro Aurelio Desarebbe oraa fare causa aper il mancato rispetto di tale accordo. Sia ...

... tutti i Ct della Nazionale Dopo le dimissioni di Mancini, la Nazionale riparte da Lucianoche entrerà in carica dal 1 settembre 2023 e ha raggiunto un accordo fino al Mondiale 2026. L'ex ...è libero e padrone del suo destino: ma la clausola va pagata', aveva spiegato Mattia Grassani, avvocato di diritto sportivo spesso al fianco delle battaglie legali di De Laurentiis. L'...L'ex allenatore del Napoli è il nuovo Ct azzurro, nonostante la famosa clausola di 3 milioni che De Laurentiis pretende., che ha firmato un contratto fino al Mondiale 2026, entrerà in carica dal 1° settembre e verrà presentato in occasione del raduno pre Macedonia del Nord e Ucraina. Gravina: 'Il suo ...

Luciano Spalletti è il nuovo ct della Nazionale italiana: accordo fino al Mondiale 2026 Sky Tg24

Luciano Spalletti, secondo quanto apprende l'Ansa, è il nuovo commissario tecnico della nazionale di calcio. L'accordo definitivo tra l'allenatore toscano e il presidente della Federcalcio Gravina ...C’è finalmente l’ufficialità: Luciana Spalletti è il nuovo Ct della Nazionale italiana. La nota ufficiale della FGCI, con la quale si è giunti all’accordo, potrebbe arrivare domani. Il nuovo ...