Sinner subito fuori a Cincinnati | il tennis è cambiato L’errore è il confronto con i Fab4

(Di venerdì 18 agosto 2023) Dovremo abituarci all’idea? Probabilmente sì. Quanto sta accadendo nelmaschile è lo specchio di un cambiamento nel quale le battute d’arresto eccellenti saranno più frequenti e in cui registrare le difficoltà deiti nella doppietta Canada-USA nei Masters1000 sarà normalità. Dopo un ventennio in cui erano sempre gli stessi ad arrivare in fondo nei 1000, fa strano questo cambiamento di spartito. Di sicuro c’è che l’accoppiata canadese / statunitense sia sempre stata problematica, considerando che dal 2000 a oggi solo Andy Roddick nel 2003 e Rafael Nadal nel 2013 siano riusciti a vincere i due tornei nello stesso anno. Condizioni diverse, poco tempo per recuperare alla base di queste criticità di cui anche Jannikha sofferto, dovendo passare dal trionfo di Toronto all’incontro con Dusan Lajovic, perso dall’altoatesino ...

Il Mundo Deportivo ha dedicato ampio spazio alla sconfitta subita da Jannik Sinner a Cincinnati. "Non è facile digerire in tre giorni la conquista del primo Masters 1000 ATP. Nemmeno il giorno del ...Dopo la bella vittoria nel Masters 1000 di Toronto (il primo della sua carriera) Jannik Sinner esce subito (come tutti gli italiani) dal torneo Atp di Cincinnati, altro 1000 di rilievo americano. A ...