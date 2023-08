Dopo il successo nel torneo di Toronto, Jannikè stato battuto al primo turno a Cincinnati da Lajovic. Una sconfitta che rischia di costare molto cara al tennista azzurro., che ha mantenuto la sesta posizione nel ranking mondiale, ha perso infatti una grande ...Un successo in due set, con lo score di 6 - 4, 7 - 6 in un'e 39 minuti di gioco. Sonego e ... FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti CLASSIFICA ATPn°6 al mondo: è il nuovo best ...Serve oltre un quarto d'a Paul per riuscire ad approdare nuovamente al tie - break , in un ... ai quarti dello US Open, in quella meravigliosa partita contro Jannik: l'azzurro vinse 7 - 0 il ...

Sinner ora rischia: arriva la brutta notizia in vista degli Us Open Corriere dello Sport

Chiedere a chi ha giocato e assaporato il campo. Il tennis prosegue in maniera incessante e nel giro di pochi giorni si finisce dalle stelle alle stalle perché lo sport con racchetta e pallina è quest ...Dopo la bella vittoria nel Masters 1000 di Toronto (il primo della sua carriera) Jannik Sinner esce subito (come tutti gli italiani) dal torneo Atp di Cincinnati, altro 1000 di rilievo americano. A ...