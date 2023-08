Singapore | dopo quella per cani arriva la crociera per gatti al tramonto

Gli amanti dei felini asperimentano con i loro piccoli amici l'ultima trovata: la crociera di lusso per gatti al tramonto.il successo di quelle per i cani lanciate nel 2021 ora a ...AGI -il successo delle crociere per cani, ora avengono organizzate anche quelle per gatti, con una nuova offerta turistica di lusso destinata ai felini di ricchi padroni . Una proposta che ...F1, Felipe Massa15 anni non lo ha ancora accettato. La clamorosa lettera alla Fia Felipe Massa il mondiale di ... condizionato secondo il pilota brasiliano dal famoso Crashgate del Gp di...

Dopo le crociere per i cani, Singapore lancia quelle extra lusso per gatti AGI - Agenzia Italia

Gli amanti dei felini a Singapore sperimentano con i loro piccoli amici l'ultima trovata: la crociera di lusso per gatti al tramonto.Già venduti centinaia di biglietti al prezzo di 166 dollari americani l'uno per il viaggio a bordo del veliero Royal Albatross ...