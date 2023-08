Siccità | Italia dissala 650 000 m3 di acqua al giorno il 70% per l' industria

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 18 agosto 2023) Milano, 18 ago. (Lab) - A livello globale vengono generati 108 milioni di metri cubi aldita; inappena 650 mila (il 5,9% della produzione giornaliera europea). Lazione delle acque marine, una delle possibili soluzioni al problema dellacome emerso dal primo incontro della community Valoreper l', viene realizzata nel nostro Paese da 340 impianti (oltre il 50% costruiti prima del 2000) che generano acque impiegate per quasi il 70% nel settorele (68,3%) e destinate solo in minima parte all'agricoltura e all'uso civile. “Lazione - ha affermato Valerio De Molli, managing partner e ceo di The European House-Ambrosetti - ha le ...