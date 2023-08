Si spaccia per chirurgo estetico | ma ha la terza media «Il medico dei vip» ricercato in mezzo mondo

(Di venerdì 18 agosto 2023) Siper, ma ha la. E ora lo cercano in tutto il. Si tratta di Matteo Politi, 43 anni, che per oltre 15 anni ha finto di essere un, più precisamente «uno specialista in cosmetic and aesthetic medicine», usando il nome di Luigi Vincenzo Politi o Matthey Mode. Si presentava come il «dottore dei vip» e il «mago della chirurgia plastica», laureatosi nelle migliori università del. Nel 2010 è stato denunciato e processato a Verona. All’epoca tutto nacque dalla denuncia di una vigilessa rimasta delusa dai trattamenti estetici che le erano stati riservati nel centro benessere intestato a Politi. Dalle indagini emerse che il 43enne aveva delle credenziali false e, ciononostante, operò anche nei pronto ...

Sichirurgo estetico, ma ha la terza media. E ora lo cercano in tutto il mondo. Si tratta di Matteo Politi, 43 anni, cheoltre 15 anni ha finto di essere un medico, più precisamente "uno ...

Si spaccia per medico laureato, prendendo in prestito il nome del dottor Luigi Vincenzo Politi, attivo nelle migliori università del mondo, ma in realtà ha solo la licenza di terza media. Ha preso in ...