(Di venerdì 18 agosto 2023) Le forze dell’ordine dicercano, fintoplastico dei vip che ha preso in cura centinaia di pazienti senza aver alcun titolo di studio per poterlo fare, visto che hala. Se nel 2010 ha ingannato i dirigenti di 6 strutture sanitarie in quattro regioni italiane ed è stato denunciato per esercizio abusivo della professione, la sua “carriera” si è poi spostata all’estero. In Romania, per la precisione, sotto il falso nome di Matthew Mode. Durante un intervento in una clinica di Bucarest l’equipe si è però accorta che il “dottore” non sapeva nemmeno indossare i guanti. Scoperto l’inganno,è stato processato: tre anni e dieci mesi di reclusione per truffa, condanna diventata definitiva ...

Eppure ancora oggi l'Italiadi non sapere, nessun libro di scuola ne parla, nessun primo ... professore aggregato di Storia della Medicina dell'università di Firenze (Micheletti,dell'...Ingaggiata dall'FBI, una giovane detective siuna studentessa per indagare sulla figlia di un ... Unseduce le donne indossando una fede finta e inventando inesistenti crisi coniugali. (......00 su Sky Cinema Comedy Adam Sandler e Jennifer Aniston in una commedia nella quale un... Una giovane investigatrice, ingaggiata dall'FBI, sistudentessa per indagare sulla figlia di un ...

Si finge chirurgo estetico dei vip ma ha solo la terza media: Matteo Politi è ricercato in mezzo mondo Il Fatto Quotidiano

Il protagonista di questa storia è Matteo Politi, di mestiere dottore, anzi, chirurgo, o almeno finge di esserlo, e per tale reato, ora è ricercato dalle forze dell'ordine di mezzo mondo. La truffa ...Avete presente il protagonista del film «Catch Me If You Can» (in italiano conosciuto come «Prova a prendermi», ndr.). La realtà, molto spesso, ...