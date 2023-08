Shelter | la recensione del mistery teen drama su Prime Video

(Di venerdì 18 agosto 2023) La serie:, 2023. Creata da: Allen MacDonald Cast: Jaden Michael, Mickey Bolitar, Constance Zimmer, Shira Bolitar, Abby Corrigan, Ema Winslow, Sage Linder, Rachel Caldwell, Adrian Greensmith. Durata: 50 minuti circa/8 episodi. Dove l’abbiamo visto: in anteprima suTrama: Mickey e i suoi nuovi amici Arthur ed Ema si ritrovano a indagare su alcune misteriose sparizioni che stanno avvenendo in città. Un’indagine che condurrà i ragazzi alla scoperta di inimmaginabili segreti all’interno della loro apparentemente tranquilla comunità. Debutta su– con il rilascio di un episodio a settimana, eccezion fatta per i primi tre – iladattamento del romanzo omonimo dello scrittore statunitense ...

