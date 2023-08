(Di venerdì 18 agosto 2023)per stupro di. Traanche un. I carabinieri hannno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di tre giovani e un. Nei giorni scorsi erano stati arrestati altri 3 presunti complici che avrebbero partecipato allasessuali. Sono tutti accusati didi. Le indagini sono scattate dopo la denuncia della vittima. I fatti risalgono al 7 luglio scorso. Secondo l’accusa lo stupro disarebbe avvenuto al termine di una serata trascorsa dalla giovane nei locali della movida palermitana. Ovvero tra il mercato della Vucciria e Piazza Sant’Anna. I, secondo il ...

Sette arresti a Palermo per violenza sessuale di gruppo: tra loro un minorenne Open

Gli indagati, lo scorso 7 luglio, avrebbero abusato sessualmente di una giovanissima donna palermitana, la quale, in stato di ebrezza alcolica, sarebbe stata condotta in un'area isolata del centro ...Palermo, violenza sessuale di gruppo: arrestati sette giovani Sono sette in tutto i giovani arrestati con l’accusa di essere i responsabili di uno stupro di gruppo avvenuto a… Leggi ...