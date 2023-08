Serve impegno di tutti Femminicidi | l' appello anti-violenza di Roccella

... quest'anno, quell'esperienza cheper non arrivare in fondo con il fiato sul collo e magari ... Una gara di difficile interpretazione questa, ma con un segnale importante arrivato dall'in ...... qualche altra dettata dai giocatori, io posso solo dire di aver visto un grandee sono ... Non è l'unico, c'è una rosa non larghissima,un giocatore in quella zona". Inter, la stoccata di ...... ho sempre lavorato allo stesso modo, cone professionalità, anche quando giocavo di meno. Alcune circostanze mi hanno permesso di diventare titolare, di trovare la serenità cheper ...

"Campetti recuperati, ora serve impegno" il Resto del Carlino

Siamo certi che ci sarà l’impegno di tutti, senza distinzioni di parte, affinché diventi presto legge dello Stato». È l’appello che la ministra della Famiglia, delle Pari opportunità e della natalità ...Il Comune sta facendo la sua parte, per sistemare alcuni campetti sparsi sul territorio cittadino o per recuperare spazi importanti dal punto di vista aggregativo ma "dobbiamo cercare di fare tutti la ...