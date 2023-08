Serie B | pareggio 0-0 tra Bari e Palermo

La partita allo stadio pugliese San Nicola Nel match inaugurale dellaB arriva un0 - 0 tra il Bari e il Palermo . Al San Nicola il Bari - ridotto in nove uomini dopo le espulsioni di Mattia Maita al 50 esimo minuto del secondo tempo e di Valerio Di ...BARI - Il nuovo campionato di S erie B è iniziato al San Nicola , dove il Bari di Mignani non va oltre ilcontro il Palermo di Corini: partita spigolosa, con undici ammoniti e due espulsi. Un rigore sbagliato e un gol annullato nel ...MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 Una Bari, di solito, vale una bella pacca sulla spalla. Stavolta no, prevale la delusione. Perché il Palermo non riesce a vincere una gara giocata a lungo in 11 contro 9, sbagliando pure un ...

Bari-Palermo, un pareggio senza reti: rivivi la diretta Corriere dello Sport

La Serie A prende ufficialmente il via e, ad aprire le danze, saranno i campioni d’Italia del Napoli che faranno il loro esordio sul campo del neopromosso Frosinone. Gli azzurri, che ...Pareggia in casa il Marsiglia ... Il venerdì sera di calcio apre la seconda giornata di campionato di LaLiga, Premier League e Ligue 1. Nella massima serie spagnola, il Villarreal è ospite del ...