Serie A | giornata 1 | la top 11 delle sorprese da schierare al fantacalcio

Leggi su 11contro11

(Di venerdì 18 agosto 2023) Ritorna finalmente laA e con lei non può mancare l’inizio del2023/2024. Sempre difficile fare pronostici avendo visto poco i giocatori e con il calciomercato ancora nel vivo, ma alcuni appassionati avranno già fatto l’asta pronti ad iniziare subito la stagione. Per questo motivo la redazione di 11contro11 proverà con questa rubrica a fornirvi la top 11daalin questa! Prima di addentrarci nell’analisi dei consigliati, diamo un’occhiata al calendario e ai match proposti in questa prima. LaA 2023/2024 si apre sabato 19 agosto con i campioni d’Italia del Napoli che sfideranno in trasferta la neopromossa Frosinone. Contemporaneamente alle 18:30 la sfida tra ...