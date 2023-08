Sergio Rico sorride | pronto a lasciare l’ospedale dopo l’incidente e il coma

Sembra avvicinarsi il lieto fine per la drammatica vicenda riguardante, il portiere del Paris Saint Germain entrato in coma nello scorso maggio dopo una brutta caduta da cavallo : uscito dalla terapia intensiva a luglio, oggi il giocatore potrebbe essere ...Buone notizie per. Dopo l'incidente avuto tre mesi a cavallo, il coma e il ricovero in ospedale, ecco l'annuncio dello stesso istituto, il Virgen del Rocío di Siviglia: il portiere del Psg verrà dimesso in ...alle 12:30 di oggi lascerà l'ospedale Rocio di Siviglia, dove è stato ricoverato per 82 giorni a seguito di una caduta da cavallo. 'Non ci crederò finché non avremo varcato la soglia' , ...

La caduta da cavallo, 19 giorni di coma: tre mesi dopo, Sergio Rico verrà dimesso dall'ospedale TUTTO mercato WEB

Il portiere del PSG ha lasciato l'ospedale di Siviglia 82 giorno dopo l'incidente a cavallo: "È stato un sogno, per fortuna è passato" ...Il giocatore del Paris Saint Germain vittima di una brutta caduta da cavallo nello scorso maggio potrebbe essere dimesso e tornare a casa dopo tre mesi ...